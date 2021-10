Diritti Tv: Infront propone partnership a Lega A fino a 2030, pronti a coprire disavanzo ‘Mena’ (2)

(Adnkronos) –

Infront è convinta di poter avere un disavanzo ben diverso sul Mena e chiede un accordo di partnership per sviluppare i progetti della Lega, in particolare a livello internazionale e nella eventuale creazione di un canale della Lega, magari partendo dall’estero. Oltre a questo la distribuzione di diritti media e di scommesse, domestici ed esteri, per i trienni 2024-2027 e 2027-2030.

Per quanto riguarda i club per alcuni il feedback che è positivo, altri restano alla finestra. Ad ogni modo l’Assemblea del 19 ottobre, che ha all’ordine del giorno il tema Mena, probabilmente parlerà anche della proposta di Infront che ha chiesto di sedersi e valutare le cose da fare entro 20 giorni.