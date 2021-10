Vip: rottura tra Ambra e Allegri spacca il web, ‘lui non la merita’, ‘sono affari suoi’**

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – La notizia della rottura tra Ambra Angiolini e l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non ha lasciato indifferente i numerossissimi fan dell’attrice, e nemmeno i tifosi bianconeri. L’anticipazione di ‘Chi’, confermata da un post della figlia dell’attrice Jolanda, ha infatti sollevato un dibattito acceso fra il popolo del web. A cominciare dalla giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli che, dalle pagine di Instagram, ha lanciato un ‘j’accuse alla trasmissione ‘Striscia la Notizia’ che ieri ha consegnato il Tapiro d’Oro ad Ambra ‘rea’ di essere la vittima di un presunto tradimento dell”allegro’ Allegri.

Gli internauti si dividono. “Finalmente Ambra si è liberata di questo personaggio”, scrive una ragazza. Non la manda a dire un’altra: “Viviamo in un mondo dove un cesso come Allegri mette le corna ad Ambra Angiolini … Ma di cosa vogliamo ancora parlare???”. C’è anche chi se la prende con ‘Striscia’: “La loro ironia non mi è mai piaciuta -affonda un internauta- Fanno satira poco divertente ridendo sulle vittime”. Ovviamente, c’è anche chi si schiera in difesa del ‘suo’ allenatore: “Saranno affari suoi quello che fa fuori dal campo?”, si chiede un tifoso. E un altro segna il gol definitivo: “La figlia di Ambra si chiede perché non l’abbiano portato a lui -scrive- Tranquilla Jolanda, a lui lo portano quando usciamo dalla Champions”.