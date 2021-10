Tennis: Pennetta candidata per la Hall of Fame, sarebbe prima italiana ammessa (3)

(Adnkronos) – Il voto dei tifosi per i candidati alla International Tennis Hall of Fame durerà dal 15 al 31 ottobre. Il candidato con più preferenze tra il pubblico avrà un 3% di bonus da aggiungere alla sua percentuale di voti dell’Official Voting Group; il secondo e il terzo avranno rispettivamente il 2 e l’1% in più.

Per entrare nella Hall of Fame, un candidato deve ricevere almeno il 75% di consensi combinando la votazione dell’Official Voting Group e dei tifosi. La procedura di elezione si concluderà nei prossimi mesi. All’inizio del 2022 verranno annunciati i candidati che saranno indotti nella Hall of Fame nel corso della cerimonia ufficiale a Newport il 16 luglio 2022. Insieme a Flavia Pennetta, sono candidati Ana Ivanovic, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, le ex numero 1 di doppio Cara Black e Lisa Raymond.