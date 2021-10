Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Il Pnrr può finanziare opere che si concludono entro il 2026, ma non essendoci progetti non c’erano altre opere di metropolitane che si potevano chiudere per tempo”. Così Roberto Gualtieri al confronto con Enrico Michetti su Sky Tg24. Il candidato del centrodestra aveva detto che nel Pnrr non sono previsti fondi per la mobilità.