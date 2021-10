Pd: Orlando, ‘da 14 anni siamo punto di riferimento sinistra e progressisti italiani’

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto momenti difficili, le scissioni non si contano più, ogni bischero in forza non si sa di che, si sente in dovere di spiegarci il mondo e di dirci ciò che va fatto. Siamo sempre o troppo moderati o poco riformisti (non si sa più esattamente che significhi). Siamo i principali bersagli dei leoni da tastiera. Spesso non siamo neppure abbastanza generosi con noi stessi. Vediamo più i nostri difetti che non i nostri punti di forza”. Così Andrea Orlando su Fb.

“Abbiamo un popolo che ha fatto spesso la differenza dandoci la spinta necessaria ad ogni sfida e facendo vivere il Partito anche nell’angolo più remoto del Paese (e non solo, un saluto ai circoli Partito Democratico nel mondo). Abbiamo una classe dirigente che ha aiutato il Paese a superare i momenti più difficili di questi anni, sia a Roma che sul territorio (basta con questa contrapposizione fittizia)”.

“Fatto sta -scrive il ministro del Lavoro- che dopo 14 anni il Pd resta il principale riferimento della sinistra e dei progressisti italiani. Dobbiamo vivere questa missione senza arroganza, ma con il giusto orgoglio. Nel futuro del Pd ci sono battaglie per la conquista di nuovi diritti e contro le diseguaglianze. Buon compleanno Partito Democratico!”.