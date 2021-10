Roma, 14 ott (Adnkronos) – “Se la ripartenza è stata così positiva, se le cose funzionano, questo è dovuto al successo dei vaccini, non al fatto che ci sono tamponi gratuiti per 60mln di italiani. Cosa sarebbe accaduto se tutti avessero fatto come la minoranza che rifiuta i vaccini? Non è il comportamento irresponsabile di una minoranza che può diventare la media del Paese”. Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.