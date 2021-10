Fisco: da A.Entrate una circolare con istruzioni per bonus ‘prima casa under 36’

Roma, 14 ott. -(Adnkronos) – L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare con tutte le le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis, di cui possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitatoe un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022. Fra le misure di favore previste, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi all’acquisto o usato in compensazione tramite F24.

In particolare, il documento chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

L’Agenzia ricorda che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.