Cybersicurezza, Di Maio: “Paesi non possono affrontare attacchi senza unire forze”

(Adnkronos) – “Gli attacchi cyber sono una sfida che nessun paese può affrontare senza unire le forze”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un videomessaggio inviato al 70ennale di Elettronica Spa, azienda made in Italy leader nel settore della Difesa, ponendo le questioni della “sovranità tecnologica e resilienza”.

Di Maio ha sottolineato inoltre “l’esigenza di sviluppare una difesa comune europea per rafforzare il ruolo dell’Unione come fornitore di sicurezza globale” insieme alla “Nato”.