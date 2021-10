Indian Wells, 12 ott. (Adnkronos) – Sfuma il derby italiano agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Matteo Berrettini infatti è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz, nel match valido per il terzo turno del torneo americano in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e e 21 minuti. Sarà quindi lo statunitense Fritz ad affrontare l’azzurro Jannik Sinner per un posto nei quarti di finale.