Mattarella: ‘da Italia e Germania rigorosa analisi passato per imparare lezioni storia’**

Berlino, 12 ott. (Adnkronos) – “La sfida, nobile e avvincente, che si pone ai nostri Paesi è quella di costruire insieme un progetto per l’avvenire. Un progetto al contempo bilaterale ed europeo, che sia fondato sulla condivisione di scelte e responsabilità, che si dimostri all’altezza delle aspirazioni dei nostri concittadini e che sappia offrire risposte alle attese delle giovani generazioni del nostro Continente. Percorrere questo cammino significa anche aver interiorizzato le lezioni della storia”. Lo ha affermato a Berlino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione della colazione offerta dal Presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier.

“Germania e Italia sono da decenni impegnate in un’analisi rigorosa del passato. Insieme abbiamo vissuto momenti di verità. Desidero qui ricordare -ha aggiunto il Capo dello Stato italiano rivolgendosi all’omologo tedesco- uno di essi, senz’altro tra i più toccanti, di cui sei stato coraggioso e autorevole protagonista. Mi riferisco alla tua indimenticabile partecipazione, nell’agosto del 2019, alla cerimonia commemorativa dell’eccidio di Fivizzano, il cui Sindaco è oggi qui presente. In tale occasione hai pronunciato un discorso –in italiano– che vive nella memoria di quanti hanno avuto la fortuna di ascoltarti. Ancora una volta: grazie, caro Presidente, per quelle tue parole di pace, di libertà, di rinascita, di ricostruzione, di riconciliazione, di futuro!”.