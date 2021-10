Covid: Grillo, ‘lo Stato paghi i tamponi per entrare in azienda ai lavoratori no green pass’**

Roma, 12 ott (Adnkronos) – “I lavoratori senza vaccino potrebbero essere 3-3,5 milioni, su 23 milioni di lavoratori, il 13%-15% circa. Se lo stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, per questi lavoratori, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021”. Lo propone Beppe Grillo in un post pubblicato sul suo blog.

Il fondatore del M5s suggerisce, tra l’altro, un meccanismo attraverso uno scambio di dati tra Sogei e Inps per individuare i lavoratori no green pass e fare in modo che “il costo del tampone sia solo anticipato dall’azienda ma pagato a conguaglio da Inps, come succede in genere per la cassa integrazione ordinaria sui versamenti dei contributi aziendali”.

Per Grillo, “questo meccanismo avrebbe il doppio vantaggio: uno, di essere veloce, evitare file e controlli ai tornelli aziendali, durante i quali certamente ai lavoratori vedrebbero in quel caso violati i loro spazi di libertà, e due, di essere gratuito per i lavoratori, e di individuare il costo e coprirlo con un bonus apposito, pagato dallo stato. Il dibattito è aperto”.