Covid: bozza Dpcm su Green pass al lavoro, App per verifica quotidiana

Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) – Il nuovo Dpcm che il premier Mario Draghi si appresta a firmare in vista della nuova deadline del 15 ottobre – quando per recarsi a lavoro bisognerà essere muniti di Green pass – traccia il percorso dei software e delle applicazioni necessari per la verifica del certificato verde ai tornelli e all’ingresso degli uffici. Il provvedimento, che sarebbe stato messo a punto con il supporto dei tecnici della Sogei, è la sintesi di un gioco di squadra che vede in campo il Mef, il ministero della Salute, nonché il ministero per l’Innovazione tecnologica.

Nella bozza, visionata dall’Adnkronos, è previsto che “il ministero della Salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro”.