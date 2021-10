Covid: Benifei (Pd), ‘green pass o obbligo vaccinale? Decisive prossime settimane’

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “L’obbligo vaccinale è l’extrema ratio, per questo sarà importante valutare l’andamento dei contagi nelle prossime settimane con il green pass sui luoghi di lavoro e il proseguimento della campagna vaccinale. Se questo equilibrio si rivelerà efficace bene, altrimenti si renderà necessario rivedere le scelte effettuate e rafforzare gli obblighi vaccinali allargandoli ad altre categorie. La priorità, infatti, deve essere quella di tutelare la salute di tutti e sconfiggere la pandemia.” Queste le parole del capogruppo Pd a Bruxelles, Brando Benifei, intervenendo questa mattina ad Agorà su Rai 3.

“In questa fase – prosegue – servono pragmatismo e flessibilità per aiutare imprese e lavoratori ma va detto che abbiamo ancora troppe persone sopra i cinquanta anni non vaccinate, una fascia a rischio rispetto al Covid.”

“Non possiamo permetterci come Paese – conclude – nessuna forma di disincentivazione della vaccinazione, perché dopo mesi di restrizioni e chiusure abbiamo finalmente ripreso a vivere e non possiamo rischiare di tornare indietro”.