Afghanistan: Draghi al G20, ‘volontà di agire e farlo ora, inverno sta arrivando’ (2)

(Adnkronos) – “Quindi, prima di tutto, ci sono l’emergenza umanitaria e la risposta ad essa” ma “il secondo punto – ha sottolineato con forza l’ex numero uno della Bce – è evitare il collasso economico dell’Afghanistan, e qui voglio solo sottolineare due punti che sono stati brevemente toccati. Penso che ci sarà una crisi del sistema dei pagamenti in Afghanistan, il che significa che tutti i pagamenti potrebbero crollare, perché il sistema sembra essere sul punto di fermarsi. Insieme a ciò, ci sarà una crisi del sistema bancario e questo è importante quanto l’attuale crisi umanitaria, perché se il denaro non scorre, se i pagamenti non possono essere effettuati, l’economia crollerà e renderà qualsiasi tipo di assistenza decisamente più complicata”.

“Ora su questo aspetto, ovviamente, la Banca Mondiale e il FMI sono gli attori principali, ma per chiunque voglia cooperare lì, questo è molto, molto importante – ha evidenziato Draghi -. Il terzo punto è che c’è bisogno di una fornitura di servizi pubblici, in particolare dell’istruzione e della sanità, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali. Desidero ringraziare il Presidente della Commissione europea, von der Leyen, per l’ampio pacchetto di sostegno ma, come lei stessa ha affermato, questo dovrebbe trovare posto nel quadro dell’assistenza delle Nazioni Unite”.

“Ora, c’è un aspetto che non è apparso in primo piano in molte delle vostre considerazioni, ma che è ancora molto importante ed è la lotta contro il COVID-19 – ha detto ancora il presidente del Consiglio – Questa non è la priorità principale in Afghanistan, ma dovremmo essere pronti a fornire i vaccini e a sostenere una pronta ripresa della campagna di vaccinazione attraverso la struttura COVAX”.