‘Napoli’n bike’, apre un’altra stazione di bike sharing

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – Prende forma il progetto di noleggio su strada di biciclette a pedalata assistita realizzato grazie alla partnership di M.C.Consulting, Esa Move e UnicoEnergia con il Comune di Napoli, con il sostegno di Q8 e la tecnologia Emoby. Il Progetto ‘Napoli ‘N Bike’, dopo le due stazioni di piazza Vittoria e via Partenope, da oggi si dota di una nuova ciclostazione con 6 biciclette elettriche: Piazza Bovio, anche conosciuta dai napoletani come Piazza Borsa. Si ricorda che per utilizzare il servizio basta scaricare l’app, registrarsi e si è pronti a partire.

Il sistema è user friendly: il noleggio si avvia mediante la scansione del QR Code della Stazione o della City Bike. I codici digitali delle Stazioni e delle City Bike vengono automaticamente associati alla sessione di noleggio dell’Utente e l’accensione della bicicletta, geolocalizzata, è automatica, senza pulsanti o chiavi.

Le stazioni Napoli N’Bike, automatizzate sono in servizio h 24, 7 giorni su 7, la ricarica è di tipo induttivo. Secondo Marcantonio Cascini, presidente di MC Consulting e ideatore del progetto sostiene “dopo le attivazioni delle prime due stazioni nel giugno 2021 di Piazza Vittoria e Via Partenope, siamo lieti di annunciare che anche quella di Piazza Bovio potrà, da oggi, essere utilizzata dal pubblico, in attesa che anche le altre tre presto possano entrare in esercizio. Il sostegno dei miei partner, Esa Energia, Unicoenergia e Q8, con l’innovazione tecnologica e affidabilità dei sistemi Emoby garantisce il successo di questa iniziativa”.