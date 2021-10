Milano: M5S, ‘esecuzione a Buccinasco lascia increduli’

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – “L’efferata esecuzione accaduta poco fa nel Comune di Buccinasco, lascia increduli per il gesto di estrema violenza in pieno giorno e in una strada trafficata che costeggia un laghetto sempre frequentato da nonni e bambini”. Lo scrive in una nota Gregorio Mammì, consigliere M5S della Lombardia.

“A Buccinasco si sta consumando una nuova guerra in stile mafioso, un cambio di potere e un messaggio ben chiaro che doveva arrivare oggi alla luce del sole. La matrice mafiosa di questo omicidio mette ancora una volta sotto i riflettori la sicurezza di alcuni Comuni del nostro hinterland. Le istituzioni – continua – hanno l’obbligo a non lasciare soli i sindaci e gli amministratori locali il cui lavoro è argine fondamentale nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata”.