Mantovani (Manageritalia): ‘Terziario centrale per uscita da pandemia’

Roma, 11 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Abbiamo voluto creare questo osservatorio perchè crediamo che il terziario, rappresentando il 75% del Pil, abbia bisogno di più riflettori di quanto dedicato oggi dai media. E’ stato il motore principale della crescita in Italia anche in questi ultimi 20 anni, e anche in uscita dalla pandemia gran parte dei risultati raggiunti dal Paese dipenderanno dal terziario”. Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di Manageritalia, aprendo l’evento on line ‘Tra Covid, rimbalzo e Pnrr quale sviluppo per l’economia italiana?’, e presentando i dati del rapporto trimestrale dell’osservatorio del terziario di Manageritalia realizzato da Oxford Economics

“E quindi -ha continuato Mantovani- abbiamo deciso di accendere i riflettori sul Pnrr che è un’occasione irripetibile, che porta risorse enormi e che può portare a una crescita sostenibile nel tempo. Vogliamo rendere questo evento punto di riferimento stabile dell’informazione economica del nostro Paese”.