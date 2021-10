Forza Nuova: mozione Iv-Psi, ‘attacco a Cgil come squadrismo fascista del 1920’

Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Forza Nuova è un movimento di estrema destra, per ammissione dei suoi fondatori di chiaro stampo neofascista. I suoi fondatori, Roberto Fiore e Massimo Morsello, sono stati a suo tempo condannati per associazione sovversiva e banda armata. Rappresentanti autorevoli di Forza Nuova sono stati organizzatori e protagonisti dell’attacco alla sede nazionale della Cgil avvenuto nella giornata di sabato 9 ottobre a Roma”. E’ quanto si legge nel testo della mozione per lo scioglimento di Forza Nuova presentata in Senato da Psi, a firma di Riccardo Nencini, e Iv, a firma di Davide Faraone.

“L’episodio, senza ombra di dubbio, rientra nel canone dello squadrismo armato di cui si avvalse il fascismo tra il 1920 e gli anni successivi sia per la devastazione di circoli, case del popolo, leghe operaie e bracciantili, sedi sindacali, stampa che per la eliminazione degli avversari politici”, prosegue tra le altre cose la mozione.