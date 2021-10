Roma, 11 ott (Adnkronos) – Per i ballottaggi “sono molto fiducioso, se vedo la qualità dei candidati e come hanno impostato il secondo turno. Ma non è come una partita di calcio, quando arrivi 3 a 0 alla fine del primo tempo. E’ tutta un’altra partita”. Lo ha detto Enrico Letta a la Stampa Tv.