Covid: comitato no green pass Milano preavvisa a questura corteo sabato

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Il Comitato no green pass Milano ha inoltrato alla questura un preavviso di manifestazione da tenersi sabato 16 ottobre. Lo apprende l’Adnkronos. Nella richiesta che vede il nome di due organizzatori viene indicato il percorso del corteo per esprimere “contrarietà all’obbligo di green pass”, evento che potrebbe coinvolgere “decine di migliaia di persone”. Il ritrovo – alle ore 17 – sarà in piazza Fontana, per poi proseguire – come si legge nel preavviso di pubblica manifestazione inviato alla questura di Milano – in piazza Duomo quindi in via Mazzini fino a via Pantano per proseguire in via Festa del Perdono, via Larga, largo Augusto, via Visconti di Modrone, via Senato, via Fatebenefratelli (dove ha sede la questura), quindi in direzione Moscova fino all’Arco della Pace per concludersi davanti alla sede Rai in corso Sempione. Un preavviso inoltrato via mail che ora la questura valuterà.