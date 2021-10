Roma: Lombardi al M5s, ‘con Gualtieri possibile convergenza programmatica’

Roma, 10 ott (Adnkronos) – A Roma “un interlocutore non può essere di certo Michetti, rimasto prigioniero del claim elettorale ‘Michetti chi?’ senza essere riuscito a porre all’attenzione pubblica nessun reale contenuto programmatico. Maggiori invece le probabilità di trovare una convergenza con Gualtieri, già ministro in un Governo sostenuto anche dal M5S e proveniente da una forza progressista con la quale già stiamo portando avanti, a più livelli, diversi esempi concreti di governo”. Lo scrive Roberta Lombardi in una lettera aperta al M5s.

“Questo non significa che si può dare un’indicazione di voto al ballottaggio, perché i cittadini non sono delle mandrie al pascolo e anche perché ognuno dispone solo del proprio voto; ma è comunque possibile dare vita ad un progetto comune, forte, rivoluzionario anche nella sua proposizione: alla luce del sole, con azioni e nomi precisi, a partire dai 15 municipi di Roma, garantendo così ai cittadini sin dall’inizio totale trasparenza sul programma e la squadra che dovrà realizzarlo e chiedendo su questo agli elettori di esprimersi”, spiega l’esponente del 5 stelle.