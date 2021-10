Calcio: Mancini, ‘con Spagna penalizzati da espulsione, oggi sono stati tutti bravi’

Torino, 10 ott. – (Adnkronos) – Abbiamo rivisto l’Italia dell’Europeo? “L’Italia dell’Europeo lo era anche contro la Spagna ma in dieci è difficile giocare le partite. E’ chiaro che l’espulsione ci ha creato un problema altrimenti sarebbe stata una partita come oggi. I ragazzi hanno giocato molto bene, sono stati tutti bravi”. Il ct dell’Italia Roberto Mancini commenta così la vittoria per 2-1 sul Belgio nella finale per il terzo posto di Nations League.

“A centrocampo abbiamo diverse soluzioni con giocatori di qualità. Oggi hanno dimostrato di saper fare bene”, aggiunge Mancini ai microfoni di Rai Sport prima di parlare della prova degli attaccanti. “Chiesa può giocare a destra e a sinistra, non ha difficoltà. Oggi ha fatto benissimo a sinistra. Berardi e Raspadori così come Kean hanno fatto benissimo”.