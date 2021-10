Calcio: Lippi, ‘Milan, Napoli e Inter favorite per titolo ma non si può escludere Juve’

Trento, 10 ott. – (Adnkronos) – “Attualmente Milan, Napoli e Inter sono le più accreditate, la Juventus ha fatto delle rincorse di un certo tipo già in passato, non bisogna escluderla troppo presto”. Lo dice l’ex ct azzurro Marcello Lippi, sul palco del Festival dello Sport di Trento, in merito alle favorite della Serie A. “Ci sono tanti allenatori bravi nel nostro campionato, ad esempio Italiano e Juric fanno giocare bene le loro squadre, le organizzano in maniera moderna e aggressiva, sono sempre di più gli allenatori che organizzano le squadre per provare a fare qualcosa”, aggiunge il ct campione del mondo 2006.