Roma: Piccardi (Lista Calenda), ‘al ballottaggio voterò Gualtieri e Caliste’

Roma, 9 ott. Adnkronos) – “La lista civica Calenda sindaco ha ottenuto un risultato straordinario che dimostra che lo spazio politico per i riformisti è grande e che può incrociare il consenso largo dei cittadini. È stato un onore rappresentare questa visione di futuro nel V municipio e i tanti consensi raccolti mi riempiono di orgoglio. Voglio ringraziare i nostri elettori, i nostri straordinari candidati e tutti coloro che hanno lavorato attivamente per un risultato importante, embrione di un progetto riformista coraggioso e innovativo da portare avanti. Proprio come Carlo Calenda, però, ritengo doveroso dichiarare le mie scelte in vista del ballottaggio”. Lo ha dichiarato Massimo Piccardi, candidato Presidente del V Municipio per la lista civica Calenda Sindaco e consigliere municipale.

“Al ballottaggio voterò Mauro Caliste Presidente del V Municipio e Roberto Gualtieri come sindaco perché sento più vicino il progetto che hanno messo in campo per il mio territorio e spero possano prendere spunto dalle nostre proposte per arricchirlo ulteriormente. Conosco Mauro Caliste da molti anni, abbiamo in tante occasioni collaborato e in tante ci siamo invece scontrati, come a questo primo turno elettorale. Conosco le differenze tra la nostra proposta civica e quella che ha guidato lui, ma so di poter interloquire con una persona seria che vuole il bene del nostro municipio. D’altra parte, non si può esitare quando dall’altra parte c’è una destra no Green Pass e irresponsabile, guidata da un candidato come Michetti che non ha nemmeno lo straccio di un programma. Noi non chiediamo posti ma condivisione di idee e progetti, intendiamo esclusivamente portare avanti i contenuti programmatici utili ai cittadini nell’interesse esclusivo del V Municipio e di Roma”, ha concluso.