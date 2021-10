F1: Gp Turchia, terze libere bagnate a Istanbul, Gasly leader e Sainz 4°

Istanbul, 9 ott. – (Adnkronos) – Pioggia protagonista all’Intercity Istanbul Park nel corso delle terze libere del Gp di Turchia. Il miglior tempo lo fa registrare il francese Pierre Gasly su AlphaTauri in 1:30.447. Poi le Red Bull del messicano Sergio Perez e dell’olandese Max Verstappen. Bene le Ferrari, con lo spagnolo Sainz 4° e il monegasco Leclerc 5°. Sainz scatterà dall’ultima fila per la sostituzione del cambio, mentre il leader del mondiale, l’inglese della Mercedes Hamilton, solo 18° nelle FP3, sconterà 10 posizioni in griglia per la sostituzione del solo motore endotermico. Qualifiche alle 14, quando la pioggia non dovrebbe riaffacciarsi sul circuito turco.