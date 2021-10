Covid: Bellanova, ‘fascisti dietro no vax, violenze inaccettabili’**

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “I fascisti – perché di questo si tratta, anche se celati dietro la lotta contro il Green Pass – stanno compiendo in questi minuti a Roma violenze inaccettabili”. Così Teresa Bellanova di Iv.

“Esprimo la mia più netta condanna per quanto sta accadendo, oltre alla piena solidarietà alle forze di polizia che con fatica stanno cercando di riportare l’ordine. E, aggiungo, occorre valutare la gravità delle frasi pronunciate da esponenti di Forza Nuova che inneggiano platealmente alla violenza al grido di ‘stasera ci riprendiamo Roma’: chi vuole fare questo genere di marce antistoriche nella capitale a mio parere si pone fuori dalla legalità democratica e come tale va trattato”.

“Mi auguro infine che i primi a prendere le distanze da quanto sta succedendo siano proprio i no vax e quanti – anche tra esponenti della politica nazionale – lisciano il pelo a questo movimento”.