Roma: 100 piazze per Gualtieri, mobilitazione centrosinistra per il ballottaggio

Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Sabato 9 ottobre e domenica 10 ottobre il centrosinistra di Roma si mobilita per Roberto Gualtieri. Più di cento le iniziative organizzate nelle vie e nelle piazze di Roma a sostegno della sua candidatura”. E’ quanto si legge sul sito di Roberto Gualtieri.

“Volontari, militanti e candidati inviteranno i cittadini a partecipare alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Gualtieri, prevista per venerdì 15 ottobre a partire dalle 17:30 in Piazza San Giovanni, e a sostenere il candidato Sindaco del centrosinistra al ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre”, si legge ancora.

“La mobilitazione, che coinvolgerà tutti i quartieri di Roma, vedrà protagonisti anche i candidati Presidenti del centrosinistra per i Municipi, impegnati nei turni di ballottaggio. Tutte le informazioni sulle iniziative delle due giornate di mobilitazione in ogni Municipio sono disponibili sul sito di Roberto Gualtieri: www.gualtierisindaco.it/online/100piazze/”, si conclude.