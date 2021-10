Marocco: Galliani (Fi), ‘auguri a nuovo governo, forze liberali sono il futuro’

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “L’area liberale, progressista, moderata cresce e rappresenta il futuro non solo d’Italia e d’Europa, ma del mondo intero. Ne sono la conferma le recenti elezioni politiche e amministrative in Marocco, che hanno visto sconfitto clamorosamente il partito islamista, al potere da dieci anni, a favore di una forza moderata, che ha offerto concrete prospettive di cambiamento e una forte attenzione ai diritti civili, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza femminile”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Adriano Galliani.

“Ed è proprio in questa direzione -sottolinea Galliani- che è stato formato il nuovo governo, supportato dalla spinta riformista di re Mohammed VI, che vede ben sette donne titolari di dicastero, tra cui quelli importatissimi delle Finanze, della Transizione energetica e della Riforma amministrativa. Un governo giovane, competente e innovatore che saprà dare al Marocco un nuovo protagonismo geopolitico al quale noi tutti, e l’Italia in particolare, dobbiamo guardare con rinnovato interesse”, conclude Galliani.