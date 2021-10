Covid: Gelmini, ‘nuovo Dl passo in avanti verso normalità’

Roma, 8 ott (Adnkronos) – Il nuovo decreto del governo “è un sicuro e graduale passo in avanti verso la normalità, ed è una boccata d’ossigeno importantissima per la nostra economia”. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al Tg2

Trovare l’equilibrio all’interno della maggioranza “non è stato difficile. Il Comitato tecnico scientifico si è espresso, e come sempre il Consiglio dei ministri all’unanimità ha assunto una decisione nell’interesse dell’economia, ma garantendo sempre la salute dei cittadini”.

Green pass e mascherine “sono strumenti indispensabili nella lotta al virus. Siamo all’inizio dell’autunno, stiamo monitorando i contagi, che fortunatamente sono sotto controllo, però dobbiamo prestare ancora molta attenzione. Quando lo Stato è tornato a fare lo Stato, ha indicato le priorità nel piano vaccinale, e ha dato delle regole certe, uguali per tutti, le Regioni si sono adeguate”.