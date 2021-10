Azione: Calenda, ‘fare accordicchio con Renzi e poi Bonino e Pd non mi interessa’

Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Ci sono delle forze della ragionevolezza che si riconoscono nell’Europa, in un modo pragmatico di affrontare i problemi. Lavorano insieme in Europa e sono i Popolari, i Social democratici, i Liberali e i Verdi. Manca in Italia di replicare questo modello, quello che voglio fare io è la costruzione di una forza politica che si vada a prendere i voti”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tg2Post.

“Il punto di caduta è andarsi a prendere i voti. Un accordicchio con Renzi, poi mi lego al cugino della Bonino, poi vado dal Pd, non mi interessa, mi annoia”, ha aggiunto il leader di Azione.