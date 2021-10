Privacy: bozza dl, sì a trattamento dati personali se per pubblico interesse

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica (…) è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico o dall’organismo di diritto pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato”. Si legge nella bozza del decreto esaminato oggi dal Cdm.