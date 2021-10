Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Che Giuseppe Conte abbia voglia di far commenti dopo il disastro elettorale del suo M5S prossimo alla dissoluzione, fa già ridere di suo. Ma ancora più divertente è che definisca Renzi non affidabile”. Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, a proposito della parole del leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte su Matteo Renzi. “Certo non per lui, certo non affidabile come Di Donna, vero Giuseppi?”, conclude.