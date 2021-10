ROMA (ITALPRESS) – "E' sempre il solito film, Salvini racconta al Paese una storia, poi dopo va a Palazzo Chigi e tutto torna come prima. Oramai è stancante commentare questo giochino che non serve a nessuno. Salvini non è un problema per la maggioranza ma per la Lega". Così il segretario del Pd Enrico Letta, parlando con i giornalisti al Nazareno, commenta l'incontro tra il leader della Lega e il premier Mario Draghi.

