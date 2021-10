ROMA (ITALPRESS) – No Time To Die, nuovo capitolo della saga di James Bond, si piazza in testa al box office dello scorso weekend con un incasso di 2.570.173.

Scende al secondo posto Dune, con 763.053 euro, 5.674.285 in tre settimane. Terzo Space Jam: New Legends con 697.505 euro, mentre al quarto posto troviamo Tre piani di Nanni Moretti con 423.697 euro.

(ITALPRESS).

mgg/red

04-Ott-21 20:50