Milano: polizia Scientifica ancora a lavoro sul luogo incidente aereo

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – La polizia Scientifica è ancora a lavoro sul luogo dello schianto dell’aereo da turismo che ieri, dopo il decollo da Linate, è precipitato – causando la morte degli otto a bordo del velivolo diretto in Sardegna – su una palazzina in ristrutturazione vicino alla metropolitana di San Donato Milanese. L’area resta delimitata per impedire ai curioso di avvicinarsi, ma anche per consentire agli esperti di proseguire con i rilievi che “andranno avanti ancora a lungo”, fanno sapere.