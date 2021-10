Fisco: Ruffini (Agenzia Entrate-Riscossione), ‘garantire a siciliani stessi livelli servizi paese’

Palermo, 4 ott. (Adnkronos) – Due giorni di incontri istituzionali e riunioni operative a Palermo per il Presidente di Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), Ernesto Maria Ruffini. Dallo scorso primo ottobre, come previsto dal decreto Sostegni-bis, a seguito dello scioglimento di Riscossione Sicilia Spa la gestione dell’attività è passata infatti all’ente nazionale di riscossione Ader. In concomitanza col passaggio di funzioni, fino a domani Ruffini sarà a Palermo per una serie di appuntamenti istituzionali e nella Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, appena costituita.

“È un doveroso segnale di attenzione verso questo territorio – afferma Ruffini –. Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini siciliani lo stesso livello di servizi già disponibili sul resto d’Italia, in gran parte online, dalle semplici informazioni all’assistenza fino alla possibilità di effettuare pagamenti e presentare istanze di rateizzazione via mail”.