Coima: acquisisce sede di Boehringer Italia a Milano

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – Coima sgr ha perfezionato l’acquisizione, attraverso il fondo Coima opportunity Fund II, di un complesso immobiliare a Milano, tra via Giovanni Lorenzini e via Ercole Marelli, che comprende 7 immobili per una superficie commerciale complessiva pari a 19.500 metri quadrati e che attualmente ospita la sede italiana della multinazionale farmaceutica Boehringer Ingelheim. “A seguito della liberazione degli spazi prevista per la fine del 2021 verrà avviato un piano di riqualificazione dell’area volto a sviluppare un nuovo immobile terziario di Classe A con affaccio diretto sullo Scalo di Porta Romana e certificazione Leed”, si legge nella nota.