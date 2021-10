Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – “Il Milan ha dimostrato carattere e qualità. L’Atalanta è una squadra collaudata che mette in primo piano la fisicità ma i rossoneri non sono stati da meno. Questo è un aspetto importante. Vincere una partita così non era affatto semplice”. Lo dice l’ex centrocampista del Milan Roberto Donadoni, ai microfoni di ‘Radio Anch’io sport’ su Radio1 Rai, in merito al successo di ieri sera dei rossoneri sul campo dell’Atalanta.