Amministrative: Ricci (Pd), ‘a secondo turno importanti scelte Conte e Calenda’

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “La continuità è importante per i sindaci che governano bene, come Sala. Più si consolidano i dati più è chiaro che vince il Pd, vincono i nostri sindaci e vince il centrosinistra. Adesso dobbiamo impegnarci per i ballottaggi, sulla spinta di questo primo turno. Conteranno le alleanze ed al secondo turno vedremo la coerenza delle forze politiche che vogliono fare un percorso con noi: sarà importante l’atteggiamento di Conte e Calenda. In ogni caso la forza e la competenza di Gualtieri a Roma e Lo Russo a Torino sono una buona base di partenza”. Lo ha detto il coordinatore dei sindaci Pd Matteo Ricci e Radio Immagina.