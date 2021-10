Amministrative: Picierno, ‘ampia vittoria centrosinistra, strepitosa a Napoli’

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Le proiezioni indicano una vittoria ampia per i candidati del centrosinistra. Bologna segna un trionfo addirittura al primo turno, come anche a Napoli dove si raggiunge un risultato strepitoso, emblematico di un lavoro certosino e capillare sul territorio”. Così l’europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.

“Numeri enormi, raggiunti nonostante Manfredi dovesse competere, oltre che col centrodestra, con avversari ostici come Bassolino e Clemente. Considerando da dove si partiva, il dato di Napoli mi sembra il più significativo. Eccellente la solida conferma di Sala a Milano, mentre a Roma emerge un risultato incoraggiante per Gualtieri in vista del ballottaggio. A Torino Lo Russo registra numeri sicuramente superiori a tutte le più rosee aspettative. Queste prime tendenze mostrano come il centrodestra non riesca a esprimere una classe dirigente sui territori e paghi salatamente la scelta di solleticare il malessere, senza visione e progettualità, affidandosi clamorosamente a candidati no vax e fascisti”.

“Spiace invece per la bassa affluenza: priorità trasversale deve essere quella di ricucire il legame tra cittadini, istituzioni e partecipazione, che si sta estinguendo in modo inquietante. A prescindere dal colore politico, siamo tutti chiamati a questa assunzione di responsabilità”.