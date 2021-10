Amministrative, Meloni "Partita ancora aperta, Roma la più importante"

ROMA (ITALPRESS) – "Ho sentito nei commenti di alcuni segretari e anche nei commenti di diversi opinionisti di una presunta grande vittoria del centrosinistra che però io non ravviso. Si votava nella regione Calabria dove si conferma una vittoria del centrodestra e si votava in sei capoluoghi di regione che erano 5 in mano al centrosinistra nel suo complesso e uno in mano al centrodestra. Il dato che abbiamo oggi è che abbiamo tre di queste città confermate al centrosinistra e tre al ballottaggio. I festeggiamenti per la grandissima vittoria del centrosinistra temo che debbano essere rimandati almeno tra due settimane perché potrebbe accadere che 5 a 1 diventi 3 a 3". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commentando i risultati elettorali. Per Meloni "i numeri dicono che la partita è ancora aperta. Ed è aperta la più importante delle partite che è Roma". Per la leader di FdI il risultato di Roma è "molto significativo" ed è "deludente il risultato di Roberto Gualtieri".

04-Ott-21 22:14