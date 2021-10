Amministrative: Base Riformista, ‘vince Pd unito, ora avanti su agenda Draghi’**

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Il voto di oggi consegna al centrosinistra la vittoria al primo turno a Bologna, Milano e Napoli e ottime possibilità di vittoria ai ballottaggi a Roma e Torino, oltre alla vittoria importante di Enrico Letta nel collegio uninominale di Siena e agli ottimi risultati dei candidati Pd”. Lo dichiarano in una nota Alessandro Alfieri e Andrea Romano, coordinatore e portavoce di Base Riformista, l’area Pd guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti.

“È la vittoria di un Pd unito, affidabile e serio che viene premiato per la responsabilità e la capacità di governo che ha mostrato in una fase particolarmente difficile della nostra storia nazionale. È un voto che dà forza al Pd, sui territori e in Parlamento. Un Pd che è garanzia di realizzazione dell’Agenda Draghi e che da oggi è il perno di un centrosinistra largo e riformista su cui costruire una proposta forte per il governo del paese nel 2023”.