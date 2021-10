Roma: Carofiglio ironizza e Calenda risponde, esplodono le ‘tifoserie’ del web**

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Scusate ma questa devo dirvela. Ieri sera, zona piazza del popolo (dove c’era manifestazione di fine campagna elettorale), due signori romani da film di Verdone. Primo signore: ‘ma chi ce sta a piazza del Popolo?’. Secondo signore: ‘Er Che Guevara de Capalbio…’. Un tweet, quello di Gianrico Carofiglio, che ironizzava sulla manifestazione a sostegno di Carlo Calenda a Piazza del Popolo, e che ha suscitato un ‘vespaio’ su Twitter tanto da farlo diventare un trend topic.

Molti gli internauti intervenuti in ‘soccorso’ del candidato sindaco per Roma. “Scrittore radical chic che si inventa una scenetta per attaccare Calenda dandogli del radical chic. Pessimo”, scrive un utente. “Nonostante abbia letto quasi tutti i suoi libri vedo che anche per lei qualsiasi mezzuccio è buono per fare il tifoso da curva sud”, aggiunge un altro”. “Ma Carofiglio crede di essere spiritoso oltre che scorretto? Si tenga la Raggi!”, aggiunge un terzo.

Ma anche molti i ‘supporters’ dello scrittore ed ex magistrato: “I liberal cosi del Twitter offesi da questo tweet di Carofiglio. Ma si saranno offesi per ‘Capalbio’ o per ‘Che Guevara’?”, scrive caustico qualcuno. “Carofiglio si faccia una risata per tutti questi commenti di renzian-calendiani. Sono disperati. Sanno che il loro pupillo a Roma perderà”, chiosa un altro. A rispondere infine, è proprio il diretto interessato. “Per la verità c’erano più di 5000 persone -scrive Calenda citando il tweet di Carofiglio- Dopo un anno di lavoro. Persone perbene. Che si impegnano. E che forse meritano un poco di rispetto. Sai quella cosa che predichi tutte le sere in televisione. Linguaggio e rispetto. Buone agorà democratiche”.