Roma: 70enne si lancia da finestra a Velletri, moglie trovata morta in casa con ferite

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Un uomo di settant’anni è morto dopo essersi lanciato questa mattina, intorno alle 10, dalla finestra di un’abitazione al terzo piano in via Matteotti a Velletri. Soccorso dai sanitari del 118 è morto in ospedale. All’interno dell’appartamento è stato trovato il cadavere della moglie che presenterebbe diverse ferite. Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia e della stazione di Velletri e del nucleo investigativo del Gruppo di Frascati per i rilievi oltre al medico legale e al magistrato di turno della Procura di Velletri.