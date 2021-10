Milano: De Corato (Fdi), ‘silenzio elettorale per tutti tranne che per attivisti green’

Milano, 2 ott. (Adnkronos) – “Oggi è giornata di silenzio elettorale, in vista del voto. Evidentemente però lo è per tutti tranne che per gli attivisti green che stanno sfilando in città provocando disordini e scontri”. Lo fa notare Riccardo De Corato, consigliere comunale in quota Fdi. “I media parlano di Greta Thunberg ma poi dietro ci sono gruppi come questi che provengono da ambienti di antagonismo e centri sociali. Stanno facendo campagna elettorale a tutti gli effetti insistendo sui temi green cavalcati dal centrosinistra e da Sala. Sfilano e fanno campagna per il centrosinistra nonostante sia vietato dalle regole della par condicio”, aggiunge.

Alle 15, da piazza Cairoli, parte anche il corteo «Global March for climate justice. “Quindi il silenzio elettorale per ambientalisti e verdi non vale? Gli ecologisti possono urlare per Milano gli slogan tanto cari a Sala e ai suoi amici a poche ore dal voto?”, si chiede.