Fdi: Bastoni (Lega), ‘avvicinato anche io da Fanpage, a disposizione Procura’**

Milano, 2 ott. (Adnkronos) – “Salvatore Garzillo, spacciandosi per lobbista, ha avvicinato anche me promettendo finanziamenti illeciti per la mia campagna elettorale ma gli ho risposto che faccio tutto in regola e che non vendo i miei ideali. Ho registrato tutte le conversazioni e sono a disposizione della Procura di Milano”. Così Max Bastoni, consigliere regionale e comunale della Lega, a proposito dell’inchiesta di Fanpage sui presunti finanziamenti illeciti nella campagna elettorale milanese.

“Non entro nel merito di quanto è già andato in onda anche se mi pare strumentale e finalizzato a portare acqua al mulino di Beppe Sala”, prosegue Bastoni. “Si cerca il mostro e si dà per scontato ciò che è ancora da dimostrare. Mi pare propaganda spacciata per scoop giornalistico”.