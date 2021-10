Bergamo: tratta prostitute da Romania, ricercato arrestato in Irlanda

Milano, 2 ott. (Adnkronos) – L’ultimo ricercato dai carabinieri di Bergamo per l’inchiesta sulla tratta di prostitute dalla Romania (“operazione Bergamo”) è stato trovato e arrestato in Irlanda. Estradato in Italia, V.D.B., rumeno di 29 anni, è arrivato ieri sera a Fiumicino ed è stato condotto in carcere a Rebibbia.

Si tratta dell’ultimo dei membri della banda smantellata dalla “Eurojust” (Squadra Investigativa Comune) formata dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando di Bergamo e dalla polizia rumena di Iasi. L’uomo deve rispondere dei reati di associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani, istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Gli altri dell’organizzazione sono stati fermati nel giugno 2018 nell’ambito dell’operazione “Bergamo” con l’accusa di aver portato in Italia dalla Romania alcune giovani donne da destinare alla prostituzione su strada in questa provincia, e sono già stati condannati a pene severe (oltre 10 anni di reclusione). Sono in attesa di giudizio quelli arrestati in Italia e Romania lo scorso luglio per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’usura ed al riciclaggio dei proventi della tratta di esseri umani.