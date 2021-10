Fdi: eurodeputati Pd, ‘Meloni parli e Fidanza si dimetta’

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “La realtà emersa dall’inchiesta giornalistica di Fanpage su Fratelli d’Italia e sulla destra milanese è gravissima, per i sospetti concreti di finanziamenti illeciti e l’ombra pesante del neofascismo a Milano, città della Resistenza”. Si legge in una nota la delegazione degli eurodeputati del Partito Democratico.

“Non è accettabile che si cerchi l’appoggio di gruppi nostalgici del nazismo con legami inquietanti con il governo russo di Putin, come emerge dalle conversazioni che abbiamo ascoltato. Su tutto quanto emerso va fatta piena luce e ci aspettiamo che Giorgia Meloni si esprima e prenda provvedimenti immediati”.

“Il collega Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, che nel video mostrato viene indicato come la figura di riferimento dai neonazisti e discute esplicitamente di come reperire finanziamenti illeciti, deve fare immediatamente un passo indietro e dimettersi”.