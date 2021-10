Covid: Letta, ‘no vax minoranza, credo sopravvalutati nei numeri’

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “E’ fondamentale che ci sia la capacità di convincere il maggior numero di persone al green pass e questo significa far capire che è meglio per tutti avere il green pass. C’è un’importante parte di convincimento, quando non basta c’è bisogno regole e applicarle”. Così Enrico Letta a Oggi è un altro giorno su Rai1.

“I No Vax sono una minoranza in Italia, numeri molto più bassi che in altri paesi. Ho l’impressione che i No Vax siano stati sopravvalutati nei numeri”.