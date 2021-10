Covid: Bernini, ‘grazie a green pass sicurezza e ripresa economica’

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “L’incidenza dei casi Covid continua a calare, come il tasso di occupazione delle terapie intensive, con una sola regione a rischio moderato. La temuta quarta ondata è dunque sotto controllo, anche se la guardia deve necessariamente restare alta. Ma si può già prendere atto con soddisfazione che il green pass sta funzionando sia come argine alla diffusione dei contagi che come incentivo a vaccinarsi”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

“Il rischio ragionato -aggiunge- si è dunque trasformato in una solida certezza, contemperando sicurezza sanitaria e ripresa economica. È la linea sostenuta coerentemente da Forza Italia, e i fatti ci stanno dando ragione”.